l’Orange Bleue voit Rose Vic-en-Bigorre, 22 octobre 2021, Vic-en-Bigorre. l’Orange Bleue voit Rose 2021-10-22 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-22 VIC-EN-BIGORRE Salle de sport l’orange bleue

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées EUR 15 Pour le mois “Octobre Rose”, la salle de sport l’Orange Bleue de Vic-en-Bigorre vous propose une soirée

pour la lutte contre le cancer du sein. Cours exclusif + Repas à 20h Menu :

Toast de charcuterie

Verrine de soupe de butternut maison

Quiche aux légumes

Brochette de cœurs de canard

Plateau de frites

Mini crèmes brûlées

Verrine de fruits frais Boissons comprises +33 5 62 35 45 43 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

