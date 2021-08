Couëron Théâtre Boris-Vian Loire-Atlantique, Nantes LOOking fOr Théâtre Boris-Vian Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

LOOking fOr Théâtre Boris-Vian, 2 octobre 2021, Couëron. 2021-10-02

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : oui sur réservation 5 ans + Deux artistes de cirque invitent une chanteuse improvisatrice à les rejoindre. Ils se lancent dans un voyage où la musique devient une ode à la vie et à la liberté. Avec eux, trois chaises, petite, moyenne et grande, symboles de cette place qu’ils espèrent trouver. Au fil des chants, les corps acrobates dessinent un voyage, un exil, la quête d’un lieu, d’un endroit, un périple à l’adresse des petits et des grands, sur la trace des sons et des jeux de notre enfance. Théâtre Boris-Vian Rue Jean Rostand Couëron

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Boris-Vian Adresse Rue Jean Rostand Ville Couëron Age maximum 5 ans + lieuville Théâtre Boris-Vian Couëron