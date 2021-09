Saint-Hilaire-du-Harcouët Médiathèque Marin-Marie Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët [Loisirs] La fête du cinéma d’animation Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët

[Loisirs] La fête du cinéma d’animation Médiathèque Marin-Marie, 20 octobre 2021, Saint-Hilaire-du-Harcouët. [Loisirs] La fête du cinéma d’animation

du mercredi 20 octobre au samedi 30 octobre à Médiathèque Marin-Marie

PROGRAMME : **Heure des histoires :** _Mercredi 20 octobre_ (16h à partir de 4 ans, 16h30 de 0 à 3 ans) **Ateliers “Découverte du film d’animation avec les EPN” (Espaces publics numériques)** _Samedi 23 octobre_ (14h et 15h30) | À partir de 5 ans **Atelier “Film d’animation et création papier à la manière de SARA”** _Samedi 30 octobre_ (14h30) | À partir de 7 ans

Gratuit. Sur réservation.

Plusieurs activités… et chaque jour un film d’animation à découvrir ! Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T16:00:00 2021-10-20T16:30:00;2021-10-20T16:30:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T15:00:00;2021-10-23T15:30:00 2021-10-23T16:30:00;2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Autres Lieu Médiathèque Marin-Marie Adresse 69 boulevard Gambetta à Saint-Hilaire-du-Harcouët Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët lieuville Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët