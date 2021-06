Saint-Michel-de-Montjoie Parc-musée du granit Manche, Saint-Michel-de-Montjoie [Loisirs] Déjeuner d’été Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie Catégories d’évènement: Manche

Au programme : – Ambiance musicale par les écoles de musique le temps du pique-nique – Exposition «Les Géantes de la carrière» en présence de l’artiste Aude van Eeckhout Frey – Sieste musicale Flaubert – violoncelle et voix par Marie Guyonnet et Vincent Le Tortorec – Atelier dessin au fusain avec Christine Goldsmith – Jeux en bois _L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation si les prévisions météorologiques sont défavorables_

Entrée libre – Sur réservation

Apportez votre pique-nique et votre bonne humeur… Parc-musée du granit 12 le haut du bourg à Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie Manche

