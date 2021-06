Nozay Nozay Loire-Atlantique, Nozay LOISIRS À L’AIR LIBRE – LE COIN DES TOUT-PETIT Nozay Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LOISIRS À L’AIR LIBRE – LE COIN DES TOUT-PETIT Nozay, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Nozay. LOISIRS À L’AIR LIBRE – LE COIN DES TOUT-PETIT 2021-07-06 09:30:00 – 2021-07-06 11:30:00

Nozay Loire-Atlantique Nozay Une matinée consacrée aux tout-petits pour travailler leur motricité : babygym, babixplore, ballons sauteurs… 0-4 ans

Entrée libre Infos auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Babygym, babixplore, ballons sauteurs… accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00 Une matinée consacrée aux tout-petits pour travailler leur motricité : babygym, babixplore, ballons sauteurs… 0-4 ans

