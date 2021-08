LOIC LANTOINE / MARC NAMMOUR (Chanson – Rap –F) La Boîte à Musiques, 15 octobre 2021, Wattrelos.

LOIC LANTOINE / MARC NAMMOUR (Chanson – Rap –F)

La Boîte à Musiques, le vendredi 15 octobre à 20:30

C’est bien fiers et tremblants, entourés de trois ” Canailles ” que Marc Nammour et Loïc Lantoine, deux artistes aussi libres qu’inclassables, croisent leurs verbes et leurs univers entre rap et ” chanson pas chantée ” pour célébrer en poésie les perdants magnifiques, les héros ordinaires du quotidien trop souvent ignorés. Fiers, de leurs origines sociales modestes, du chemin parcouru, de ne pas céder à la bêtise ou à la facilité, de préférer la main tendue au poing fermé, de savoir reconnaître la beauté partout où elle se niche. Tremblants, de leurs doutes, de leurs incertitudes, de leur vulnérabilité, leur ultra-sensibilité. Plus forts, à deux, pour faire entendre leurs voix singulières et rendre hommage avec la force des faibles aux petites gens. Places limitées – respect des mesures sanitaires en vigueur. Tarifs : 6/9€ – Infos / Résa : Wattrelos Tourisme 0320758586

6€ / 9€

Concert à la Boîte à Musiques

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T23:00:00