Théâtre de Duclair, le mercredi 20 octobre à 17:00

### Concert Par la Compagnie [Ô clair de plume](https://oclairdeplume.fr) Avec Ben Herbert Larue, Goupil, Caillou et Lucas Un concert pour changer les magnifiques accidents poétiques de la dyslexie et célébrer l’imaginaire propre à celles et ceux qui doivent emprunter des chemins inédits pour accéder à des mots magiques comme Garçilles et Firçons, histoire de réconcilier tout le monde. Les guitares électriques, le banjo et l’accordéon serviront de guide pour mener la balade à son terme. Un concert familial où chacun pourra se connaître et se reconnaître. En co-accueil avec la [Ville de Duclair](https://www.duclair.fr/)

Billetterie Terres de Paroles – Tarif complice familles

Au programme de cette dernière journée Des mots et des mômes, des ateliers pour dessiner, écrire, écouter et chanter.

Théâtre de Duclair 10 place du Général de Gaulle Épinal Vosges



