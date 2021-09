Logis du grand port – Journées Européennes du Patrimoine Vernoux-sur-Boutonne, 18 septembre 2021, Vernoux-sur-Boutonne.

Logis du grand port – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Vernoux-sur-Boutonne Deux-Sèvres Vernoux-sur-Boutonne

Samedi 18 et dimanche 19 : 9h-12h/14h-19h

Visite libre et guidée des bâtiments restaurés et en cours de restauration permettant de découvrir une partie du logis du XVIIe siècle, du bâtiment

en fond de cour datant du XVIe siècle restauré et meublé, et des jardins restitués entre 1999 et 2004.

Site inscrit à l’inventaire supplémentaire des MH depuis 1989.

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure.

Rens. 06 83 57 46 39

3€ / Gratuit pour les-18 ans

