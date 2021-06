Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux L’occupation et la résistance à Périgueux Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux Dordogne 5 EUR Venez découvrir Périgueux au temps de la résistance, tous les lundis matins de l’été, accompagnés par Patrice Rolli, guide conférencier, historien et auteur de nombreux ouvrages sur cette période.

Départ : devant le palais de justice

