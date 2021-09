L’observatoire du jardin de la charpenterie Jardin de la Charpenterie, 22 septembre 2021, Orléans.

L’observatoire du jardin de la charpenterie

du mercredi 22 septembre au vendredi 24 septembre à Jardin de la Charpenterie

La connaissance et la préservation du patrimoine ligérien sont toujours au centre du Festival ! Découvrez la faune et la flore avec des ateliers pédagogiques et des expositions sur la biodiversité de nos territoires. La réserve naturelle de Saint-Mesmin – Loire Nature Environnement Animations autour de la découverte de petites bêtes aquatiques et activités pour mieux connaitre le monde des oiseaux. Enquête au coeur du Festival de Loire – Centre Sciences Des produits toxiques ont été déversés dans la Loire, plusieurs suspects ont été identifiés par la police. Mettez-vous dans la peau d’un enquêteur pour résoudre l’énigme. Ateliers créatifs et biodiversité – ASELQO Réalisez des oeuvres autour de la Loire : faune et flore. Graff végétal (abeilles, saumon…) et Flower ball (bombes à graines et origami). Ateliers biodiversité – ASELQO / MOBE Jeu de l’oie de Loire, memory des poissons, puzzles, jeux de cartes… : pour découvrir la faune et la flore ligérienne. Reconnaissance des oiseaux de la Loire : apprenez à reconnaitre les oiseaux de notre région au travers d’ateliers avec visuels de plumes et des sons. Fleuve dynamique : découvrez avec des expériences le fonctionnement du fleuve Loire (érosion,sédimentation, perméabilité des sols). Escape game des animaux de Loire – ASELQO Différents types d’énigmes vous seront proposées en un temps imparti pour aider les animaux de Loire dans leurs recherches. L’influence du milieu naturel de la Loire sur la navigation – Fédération des Maisons de Loire Ateliers ludiques et sensoriels pour découvrir le milieu naturel de la Loire qui a influencé la navigation. Les enfants construiront leur propre maquette de chaland en carton. Spectacle 20 000 bulles sous les mers Du mercredi au vendredi à 17h30, le samedi et le dimanche à 11h et 17h30. 20 000 bulles sous les mers est un conte musical sur l’amitié et l’écologie présenté par la Compagnie L’oiseau Lune.

Dans le cadre du festival de Loire

Jardin de la Charpenterie Rue de la Charpenterie 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T19:00:00