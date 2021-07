LMZG – Lamuzgueule 6Mic, 30 septembre 2021, Aix-en-Provence.

LMZG – Lamuzgueule

6Mic, le jeudi 30 septembre à 21:00

LMZG – LAMUZGUEULE #Pop #Electro #Frenchtouch #Swing Entre ​Clash Electronique​ et ​Flash-back Swing​, mais aussi des ​cuivres​ et des claviers, LMZG​ se joue des époques et des styles. Le groupe cartonne sur les scènes du monde entier grâce à sa vision de la french touch et d’un live déchaîné et souriant. Si vous les cherchez chez votre disquaire ils seront classés entre Caravan Palace et Deluxe, dans une musique fédératrice et positive​. Pour ce nouvel album ils créent la ​« Swingwave »​ un mélange entre ​Pop,​ ​Electro Swing​ & Synthwave. “ICEBERG CLUB”​ essayera au fil des ​11 morceaux​ de célébrer dans ses textes l’espoir, le dialogue et l’amour sincère. Nous allons donc sauter en criant, mais aussi fermer les yeux en fredonnant. Des mélodies, en ​Français​ et en ​Anglais​, avec les ​arrangements cuivres​ nostalgiques des années ​swing​ si chères au groupe. Cette fois, les ​synthés​ Synthwave s’invitent, avec leur univers en ​néon​, au milieu des ​samples​ qui entêtent. INFOS PRATIQUES Tarif : 6€ Début du concert : 21h00 Ouverture des portes : 20h00 Ouverture du 6MIC : 18h00 Bar & Restauration sur place

6€

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



