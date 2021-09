Livres en fête Locquirec, 25 septembre 2021, Locquirec.

Livres en fête 2021-09-25 – 2021-09-25

Locquirec Finistère Locquirec

Venez découvrir l’univers du livre durant ce rendez-vous automnal organisé par Le Cercle des Ecrivains de Locquirec. Toute la journée, différentes animations gratuites sont proposées à destination de toute la famille.

Pass sanitaire nécessaire.

Au programme:

10h00 – Accueil du public et présentation de Toul-an-Héry – Michel Priziac

10h30 – Atelier de haïku – Genre poétique de la littérature japonaise classique – Catherine Chartier – Tout public

10h30/12h00 – Initiation à l’aquarelle sur les rives de l’Île Blanche. Matériel fourni (10€) Public adulte – Sur réservation – Places limitées – Marie-Jeanne Le Goherel

11h00 – La grande dictée – Public adulte – Stylo et papier fournis – Patricia Guillemain

11h00/12h00 – « L’incroyable histoire des livres fermés » – Atelier ludique pour enfants Félicie Louf – Monique Quérat-Frin

11h00/11h45 – Balade en poésie sur le domaine de l’Île Blanche – Jean Albert Guénégan

12h00/14h00 – Repas –Permanence dans la salle des auteurs

14h00 – Présentation et discussion avec le public tout âge autour des « Sabots d’Etiennette » de Catherine Kembellec – traduit en breton par Thierry Châtel

14h30 – Café littéraire – Quoi de neuf en cette rentrée littéraire ? – Josette Bouvet-Le Meur

14h30/16h00 – Initiation à l’aquarelle sur les rives de l’Île Blanche. Matériel fourni (10€) Public adulte – Sur réservation – Places limitées – Marie-Jeanne Le Goherel

15h00/15h45 – Balade en poésie sur le domaine de l’Île Blanche – Jean Albert Guénégan

15h30 – Conférence « A propos de l’académicien Michel Mohrt » – Michel Priziac

16h00 – E brezhoneg – Komzou berr – Histoires courtes – Tout public – Josette Bouvet Le Meur – Thierry Châtel – Michel Priziac

16h00 – « Quelques pas, quelques pages… » Balade en lecture – Félicie Louf

17h00/18h00 – Remise des prix par le jury du CEL

– Prix du concours d’écriture 2021 « Par la fenêtre »

– Récompenses pour les 15 premiers en dictée

Toute la journée en continu : Les paréodolies de Monique Quérat-Frin – Tout public / Kamishibaï – animation pour enfants de Catherine Kembellec

Vente et dédicace d’ouvrages toute la journée

Auteurs présents : Evelyne Brisou-Pellen – Catherine Chartier – Thierry Châtel – Charles Doursenaud – Jean Albert Guénégan – Patricia Guillemain – Anne Guillou – Fabienne Hegron – Catherine Kembellec – Yvon Kerurien – Michel Priziac

cel29.livres@gmail.com +33 6 07 16 96 80

