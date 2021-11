Pamproux Pamproux Deux-Sèvres, Pamproux Livres en D’lire – Espace culturel Pamproux Pamproux Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pamproux

Sur le thème de la musique cette manifestation vous propose une exposition avec platine et disques vinyles à écouter, une bourse aux livres ouverte aux professionnels et aux particuliers, sur inscription à la bibliothèque. Des auteurs seront présents sur le site toute la journée pour dédicacer leurs œuvres, du roman au polar, de la nouvelle au théâtre ainsi qu'une artiste calligraphe.

La librairie Mots Volants, de Marie Sabourin, et son fidèle compagnon, Raymond, accompagneront cette manifestation.

