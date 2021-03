Livres en Citadelle, 11 décembre 2021-11 décembre 2021, Blaye.

Livres en Citadelle 2021-12-11 – 2021-12-12

Blaye Gironde

Dans la Citadelle inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, illustrateurs et auteurs jeunesse mais aussi écrivains et professionnels du livre donnent rendez-vous pendant deux jours à tous les amoureux du livre. De nouveaux stands sont à découvrir cette année autour de la musique, de la littérature pour ados, de la bande-dessinée, du théatre et de la poésie.

Dans la Citadelle inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, illustrateurs et auteurs jeunesse mais aussi écrivains et professionnels du livre donnent rendez-vous pendant deux jours à tous les amoureux du livre. De nouveaux stands sont à découvrir cette année autour de la musique, de la littérature pour ados, de la bande-dessinée, du théatre et de la poésie.

Dans la Citadelle inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, illustrateurs et auteurs jeunesse mais aussi écrivains et professionnels du livre donnent rendez-vous pendant deux jours à tous les amoureux du livre. De nouveaux stands sont à découvrir cette année autour de la musique, de la littérature pour ados, de la bande-dessinée, du théatre et de la poésie.

Dans la Citadelle inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, illustrateurs et auteurs jeunesse mais aussi écrivains et professionnels du livre donnent rendez-vous pendant deux jours à tous les amoureux du livre. De nouveaux stands sont à découvrir cette année autour de la musique, de la littérature pour ados, de la bande-dessinée, du théatre et de la poésie.

Blaye Tourisme