L’Ekonature, le jeudi 25 novembre à 20:00

A l’occasion de la sortie de leur premier EP : VOYAGER 1, l’Ekonature a le plaisir d’accueillir KHIDAM x KODAMA pour un live de rap. Pour l’occasion, 1h de concert rap, accompagné de 3h de DJ set avec Kodama et Sergent Nem du Collectif Patanegra. Cette soirée est à ne surement pas rater : on vous attends nombreux le jeudi 25 novembre à partir de 20h. La soirée s’annonce plus que folle : l’Ekonature risque de faire vibrer tout le cours Julien ! – Line Up : 20h : Kodama (house/hip-hop) 21h30 : VOYAGER 1 – Khidam x Kodama – Release party (rap) 23h00 : Sergent Nem – Collectif Patanegra (organic house) – Le projet Voyager est né de la rencontre entre Khidam et Kodama. Il s’agit d’un EP en référence à la sonde qui traverse le cosmos. Ce projet vise à apporter une touche de rap hybride croisant tous les styles musicaux. Kodama, compositeur multi-instrumentistes et Khidam, chanteur de rap/rock vous guideront dans ce voyage musical et textuel, où chaque élément est une partie indissociable de l’autre. – EVENEMENT GRATUIT Places limitées, réservation ci dessous : [https://www.eventbrite.fr/e/207266709307](https://www.eventbrite.fr/e/207266709307) 30A rue des Trois Mages 1 rue des Trois Rois 13006 Marseille – VOYAGER 1 – KHIDAM x KHODAMA disponible sur toutes les plateformes : [https://open.spotify.com/album/5ovWgywHiTtHRg5v1K3hFB](https://open.spotify.com/album/5ovWgywHiTtHRg5v1K3hFB)… KHIDAM Instagram : [https://www.instagram.com/khidam__/](https://www.instagram.com/khidam__/) KODAMA Instagram : [https://www.instagram.com/maestro_kodama/](https://www.instagram.com/maestro_kodama/) Soundcloud : [https://soundcloud.com/maestro_kodama](https://soundcloud.com/maestro_kodama) SERGENT NEM – Collectif Pata Negra Instagram : [https://www.instagram.com/patanegra_loves_u/](https://www.instagram.com/patanegra_loves_u/)

Gratuit, réservations conseillées

L’Ekonature 1 Rue des Trois Rois, 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône



