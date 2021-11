Nantes LIVE BAR Loire-Atlantique, Nantes ATTIC OF TEMPLE LIVE BAR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ATTIC OF TEMPLE LIVE BAR, 27 novembre 2021 19:00, Nantes. LIVE BAR.

Samedi 27 novembre, 19h00 ATTIC OF TEMPLE * ATTIC OF TEMPLE est un groupe Rock/Métal né en 2019 entre Nantes et St Nazaire. Le répertoire est principalement constitué de compositions inspirées des années 90 avec des sonorités à la RATM, SOAD… https://www.facebook.com/attic.oftemple.5/ https://atticoftemple.wixsite.com/atticoftemple?fbclid=IwAR1VHJesmBFXedsCzSZ5Qfl-nkx0E1JLdCrPSb2BeWITMcbb7E2S7Zx1YnU *

samedi 27 novembre – 19h00 à 21h00

* LIVE BAR 6 rue de Strasbourg, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 19:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LIVE BAR Adresse 6 rue de Strasbourg, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville LIVE BAR Nantes