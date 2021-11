Nantes 44 TOURS Loire-Atlantique, Nantes LIVE AMBIENT SESSION W TOM LECLERC & MONTOY 44 TOURS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les débuts de la saison hivernale approchant, c’est avec plaisir que Binaural se pose pour une nouvelle session live au 44 Tours pour le bonheur de tous les amateurs de voyages musicaux. A l’occasion du festival culture Bar-Bars il nous fallait inviter des gens qui nous tiennent très à coeur pour cette session. On retrouvera donc **Montoy** qui nous avait fait l’honneur d’être notre premier invité pour la première ambient session au 44 Tours, ainsi que **Tom Leclerc**, que nous avons pu inviter pour un back-to-back de modulaire dans le cadre du Résonance Festival d’Abstrack. _Avec ces deux là au contrôle des machines, nul doute sur la qualité de la session qui va se dérouler !_ Facebook Tom Leclerc: https: //[www.facebook.com/TomLeclercMusic](http://www.facebook.com/TomLeclercMusic) Facebook Binaural: https: //[www.facebook.com/binaural.asso](http://www.facebook.com/binaural.asso) dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars 44 TOURS 4 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

