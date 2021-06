Littérature en jardin Izon, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Izon.

Littérature en jardin est un festival de littérature, d’art, de nature et de patrimoine. Il propose des rencontres, performances, lectures dessinée et musicales, des causeries et balades, des projections de films, des concerts.

Le vendredi 2 juillet, journée « Poésie et résistance écologique » suivie à 21h30 en l’Église d’Izon d’une lecture de courts poèmes, par Violaine Barret et Bernadette Businelli (membres de notre équipe d’animation), de John Keats qui inspira le film qui suivra à 22 h « Bright star » de Jane Campion, présenté par Manuela Da Costa.

