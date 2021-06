Lisula Ciné Musica fête la Musique L’Île-Rousse, 18 juin 2021-18 juin 2021, L'Île-Rousse.

Lisula Ciné Musica fête la Musique 2021-06-18 – 2021-06-20

L’Île-Rousse Corse L’Île-Rousse Haute-Corse Corse

Voyages et découvertes avec une programmation festive et éclectique : du japon à l’ex-yougoslavie en passant par les Etats-Unis et la Corse, du documentaire musical au biopic, et au film d’animation, Avant-première, films d’exclusivité et de patrimoine…

contact.cinemusica@gmail.com https://www.cinemusica.fr/

