Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc, Savoie L’Iserane – Montée cyclotouriste – Mountain Collection 2021 Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc Catégories d’évènement: Bonneval-sur-Arc

Savoie

L’Iserane – Montée cyclotouriste – Mountain Collection 2021 Bonneval-sur-Arc, 27 juin 2021-27 juin 2021, Bonneval-sur-Arc. L’Iserane – Montée cyclotouriste – Mountain Collection 2021 2021-06-27 08:30:00 08:30:00 – 2021-06-27 12:00:00 12:00:00 D902 Col de l’Iseran

Bonneval-sur-Arc Savoie L’Iserane, c’est la montée non-chronométrée du col de l’Iseran au départ de Bonneval sur Arc, à destination des cyclistes en vélo de route, VTT, VAE. L’Iserane, c’est la montée non-chronométrée du col de l’Iseran au départ de Bonneval sur Arc, à destination des cyclistes en vélo de route, VTT, VAE.

Détails Catégories d’évènement: Bonneval-sur-Arc, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Bonneval-sur-Arc Adresse D902 Col de l'Iseran Ville Bonneval-sur-Arc lieuville 45.41711#7.03069