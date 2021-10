“Lire et écrire : imaginer pour devenir soi-même ?” par Béatrice Finet Maison du Théâtre, 11 décembre 2021, Amiens.

“Lire et écrire : imaginer pour devenir soi-même ?” par Béatrice Finet

Maison du Théâtre, le samedi 11 décembre à 14:30

Il n’existait pas de lieu dans l’espace régional où la parole – même maladroite – des personnes en état de silence, en difficultés sociales, puisse être exprimée, réparée et restituée à la population. L’association Le Cardan a créé Ma Parole ! qui permet à des groupes de personnes « privées » de la légitimité de la parole de questionner la société en s’emparant de questions sociales. Dans cette rencontre, on montrera que la fiction, et plus généralement la littérature, sont essentielles à la formation du sujet. En effet, la lecture libère et l’imaginaire développé sert à devenir soi-même. Une attention particulière sera accordée au rôle du personnage, à la question du « mentir-vrai » et à la place des émotions dans la construction du lecteur et, plus généralement, dans celle du citoyen dans la mesure où elle permet d’apprendre à ne pas accepter l’ordre des choses. Dans le cadre du festival _Ma Parole_ : 14h30-16h30 : présentations des ateliers (saynètes écrites et lues par les participants aux ateliers) / 16h30-19h : conférence-débat.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Maison du Théâtre 8 rue des Majots – Amiens Amiens Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T19:00:00