**25 ans… WAOUH !** Rendez-vous pris du 4 au 25 juillet 2021 avec le Festival Convivencia, scène navigante sur le canal du Midi, qui fête ses 25 ans. Cette année, la péniche Tourmente est transformée en œuvre d’art contemporain par l’artiste-architecte Samir El Kordy et redevient scène de concerts musiques du monde ! Dans un esprit de fête et de convivialité, le public profite de concerts gratuits auxquels peuvent s’ajouter des balades familiales le long du canal et des découvertes culinaires et viticoles… Concerts gratuits. Nombre de places limité. Pas de pass sanitaire. Évènements organisés dans le respect des consignes sanitaires. Ouverture du site à 18h30. Nous vous conseillons d’arriver 30 min avant le début du concert. Restauration et buvette sur place avec Papilles Sauvages et Cook & the gang. Venez avec votre gobelet, pensez covoiturage ou pédibus… Pour sa onzième étape, le Festival Convivencia 2021 débarque au port de Frontignan (34). **Au programme :** • Concert live de _Liraz_. Concert à 20H30. Reprenant les mots des icônes musicales combatives iraniennes, _Liraz_ chante en farsi et puise son inspiration chez ses ancêtres persans et leurs instruments traditionnels à la sensibilité pop, dans un style musical dominé par le hip-hop et l’électronique. • Émission par les jeunes du territoire de 16H à 18H. Podcasts à retrouver sur l’audioblog d’ARTE Radio. Ateliers animés par Radio.Com-Unik. • Frontignan, au fil de l’eau et de son histoire. Partez pour une balade guidée le long de l’ancien canal des Etangs, aujourdhui canal du Rhône à Sète. Rdv sur place à 16H30. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme 04 67 18 31 60. Durée : 30 min. • Balade fluviale en gréements languedociens. Nombre de places limité. Rdv sur place à 17H. • Convivencia en transition, rendez-vous à chaque escale pour découvrir les initiatives portées par le festival et les acteurs engagés localement, et faîtes tourner “la roue DD” ! À partir de 18H30 sur le site du concert. En partenariat avec Balta DIFFUSION. Plus d’informations sur [convivencia.eu](https://convivencia.eu/) ou au +33 562 19 06 06. **Liens utiles :** [Page facebook](https://www.facebook.com/ConvivenciaFestival) [Évènement facebook](https://www.facebook.com/events/856259914982485/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A255008767921256%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D)

Gratuit.

