L’inventaire du patrimoine de Gauriac : à la (re)découverte de la Grande Île

La Grande Île, le samedi 18 septembre à 18:00

### Claire Steimer, chercheur au Service Régional du Patrimoine et de l’Inventaire Nouvelle-Aquitaine, vous propose de découvrir les résultats de l’inventaire du patrimoine mené sur la commune. Cette conférence sera consacrée en particulier au patrimoine architectural insulaire. Documents d’archives et photographies permettront de retracer l’histoire de la « Grande Île », formée des îles Cazeau, du Nord et Verte. A la lecture des cartes anciennes, l’évolution des paysages sera mise en lumière, tandis que la vie sur les îles sera évoquée au travers des vestiges des châteaux et des villages viticoles. La conférence offrira ainsi une (re)découverte d’un territoire difficile d’accès et méconnu.

Gratuit. Entrée libre. Rdv : Salle de la Gabare.

La Grande Île 2 route de la gabare, 33710 Gauriac Gauriac Gironde



2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00