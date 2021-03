Montaigu-Vendée Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée, Vendée ANNULÉ / L’île de Tulipatan Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Théâtre de Thalie, le vendredi 26 mars à 20:30

ANNULE

[Tout savor sur les annulations](https://thalie.terresdemontaigu.fr/actualite/tout-savoir-sur-les-annulations-reports/) Théâtre musical EN FAMILLE à partir de 8 ans Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, l’épouse du duc Cacatois XXII met au monde une fille qu’elle fait passer pour un fils prénommé Alexis afin de lui sauver la vie. De son côté, Théodorine, épouse du grand sénéchal Romboïdal, prétend que son fils qui vient de naître est une fille baptisée Hermosa pour le préserver d’un avenir de combats guerriers. C’est dans cette totale confusion des genres que se déroule une aventure musicale drôle et poétique. Sept artistes, un violoncelle, un piano, un colibri, un ananas, de l’huile de foie d’autruche et un pistolet à tromblon… tous les ingrédients sont réunis dans ce spectacle décoiffant ! L’Île de Tulipatan figure sans doute parmi les œuvres les plus originales du répertoire d’Offenbach. Une comédie de quiproquos pétillante d’humour, tonique et jubilatoire. **_« Des chanteurs-comédiens brillants – une gaîté entraînante où les artistes s’amusent autant que le public ! » Ouest-France_** [[https://youtu.be/uldCw0ENw1A](https://youtu.be/uldCw0ENw1A)](https://youtu.be/uldCw0ENw1A) Œuvre originale : Musique de Jacques Offenbach, Livret de Chivot & Duru Adaptation : Vinh Giang Vovan & Guillaume Nozach Chorégraphie : Delphine Huet Mise en scène : Guillaume Nozach Création lumière : Marie Ducatez Costumes / Décors : DreamDust Production Avec : Laetitia Ayrès, Alexis Meriaux, Hervé Roibin, Dorothée Thivet, Nicolas Bercet Piano : Jeyran Ghiaee Violoncelle : Maëlise Parisot DURÉE : 1h15 TARIFS * Normal / 21€

* Réduit / 16€

* Abonné adulte / 18€

* Abonné jeune / 13€ **Comment réserver ?** * à l’Office de Tourisme, du mardi au vendredi de de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h.

* par téléphone 02 51 06 39 17

* par mail [[billetterie@terresdemontaigu.fr](mailto:billetterie@terresdemontaigu.fr)](mailto:billetterie@terresdemontaigu.fr)

* par courrier adressé à l’Office de Tourisme

Adaptée de l'opéra-bouffe en un acte de Jacques Offenbach, une aventure musicale drôle et poétique.

2021-03-26T20:30:00 2021-03-26T22:00:00

