l'Île de Ré à vélo Camping APV Antioche, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Le Bois-Plage-en-Ré.

du samedi 31 juillet au samedi 14 août à Camping APV Antioche

Séjour sportif et culturel qui va nous amener à la découverte de l’Île de Ré et de la région à vélo. 15 adolescents accompagnés de 3 adultes, dont 50 % de filles vont aller à la découverte de cette Île située dans le golfe de Gascogne, au large des côtes aunisiennes. Elle fait partie de l’archipel charentais, elle est la quatrième plus grande île de France métropolitaine, derrière la Corse, l’île d’Oléron et Belle-Île. Autrefois partie intégrante de la province d’Aunis, elle est désormais rattachée au département de la Charente-Maritime et à la région Nouvelle-Aquitaine. C e séjour s’inscrit dans la continuité du travail effectué lors des périodes de vacances précédentes sur des thématiques bien particulières avec les adolescents. • La fraternité filles et garçons (égalité des sexes, mixité, relation filles garçons) • Prévention des conduites à risques (code de la route, pratique du vélo en milieu urbain) Les comportements des jeunes évoluent quand ils changent d’environnement. Les rapports filles, garçons aussi. La vie de groupe va créer des liens, et réunir tout ce petit monde autour d’activités communes et d’un projet collectif. Ensemble ils vont participer à la co-construction du séjour avant le départ. Ils vont participer à l’organisation du séjour (préparation des itinéraires, choix des visites et des activités, gestion du budget sur place, etc.). Cette démarche va débuter en amont, dès le mois de mai, afin de pouvoir planifier au mieux et organiser ce voyage. Le groupe va participer à des initiatives locales si la situation sanitaire le permet afin d’autofinancer une partie du séjour. « Fraternité et solidarité » sera la devise du groupe qui devra fournir des efforts et se soutenir afin de tenir le rythme imposé par les excursions à vélo prévus sur l’ile et dans la région. Les adolescents devront s’encourager et se motiver pour atteindre leurs objectifs collectifs. Il faudra prendre en compte le niveau de chacun et faire preuve de patience et de tolérance dans cette optique. Les animateurs auront un rôle important à jouer, ils devront ne pas perdre de vue, le but du projet et surtout être en capacité d’ouvrir le dialogue quand il le sera nécessaire pour désamorcer une situation. Nous allons organiser plusieurs veillées philo en soirée qui seront des temps d’échanges et de réflexions, sur la place des filles et des garçons dans la société. Les animateurs choisiront des thématiques et animeront les débats (ex : travail d’hommes ou de femmes, Femme au foyer quel sens, etc.). Nous continuerons à sensibiliser les ados sur le respect du code de la route à travers les différentes étapes à vélo prévus. Ça sera aussi l’occasion de mesurer l’impact de cette action sur la prévention routière et les conduites à risques. Nous allons accorder une place importante à la découverte culturelle de la région et son patrimoine. Visite des 10 villages de l’île, le Phare des Baleines, les fortifications de Vauban, la Réserve de Lilleau, des Niges, le musée du Platin, et bien d’autres lieux incontournables de la région. La Rochelle et ses 3 tours du vieux port, les îles voisines d’Oléron et d’Aix, etc. La pratique quotidienne du vélo sera aussi le moyen de faire prendre conscience aux jeunes qu’il existe d’autres moyens de transports alternatifs à l’automobile.

inscription au CSB, participation symbolique

Le Bois-Plage-en-Ré Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T08:00:00 2021-07-31T08:30:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T18:00:00