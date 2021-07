Rennes Archives Départementales d'Ille et Vilaine Ille-et-Vilaine, Rennes L’Île aux femmes – Chroniques du Matrimoine breton Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**_L’Île aux femmes – Chroniques du Matrimoine breton_** est une série radiophonique qui vous invite à redécouvrir ces femmes artistes et créatrices méconnues qui ont aussi fait l’histoire de la Bretagne. Projet produit par la Coordination des Radios Associatives de Bretagne – **CORLAB** et **l’association HF Bretagne.** _Quantité de visiteurs par créneau 30 Créneaux de visites les 18 et 19 septembre 2021, de 13h30 à 18h en continu Durée de la visite : 30 minutes Sans réservation_ Quartier Beauregard, arrêt de bus Préfecture **Organisé par la Direction de la Culture et des Archives d’Ille-et-Vilaine en partenariat avec l’association HF Bretagne**

