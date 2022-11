Café maritime « Présentation du pilotage maritime par Christophe Hurel, pilote de la Seine-Caen-Dieppe » Ligue de la Voile Caen Yacht Club Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Café maritime « Présentation du pilotage maritime par Christophe Hurel, pilote de la Seine-Caen-Dieppe » Ligue de la Voile Caen Yacht Club, 15 décembre 2022, Caen. Café maritime « Présentation du pilotage maritime par Christophe Hurel, pilote de la Seine-Caen-Dieppe » Jeudi 15 décembre, 18h30 Ligue de la Voile Caen Yacht Club

Entré libre avec participation de 2 euros

Une fois par mois Le Caen Yacht Club ouvre ses portes pour accueillir un Café Maritime (type café littéraire) Ligue de la Voile Caen Yacht Club 2 quai de la londe 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie

02 31 28 58 46 https://caen-yacht-club.com/web/ https://www.facebook.com/caenyachtclub NAVIGUEZ EN VILLE ! L’école de voile du Caen Yacht Club dispose de 6 voiliers J80 pour naviguer sur les plans d’eau caennais. Le J80, idéal pour débuter comme pour performer est un quillard de sport de 8 m permettant la navigation jusqu’à 5 personnes. Vous êtes intéressé pour naviguer régulièrement, nous vous proposons plusieurs niveaux de pratique : Initiation/Loisir, Perfectionnement/Régates et Match-racing. Vous êtes un groupe (association sportive ou d’étudiants, un comité d’entreprise) ; nous vous proposons de réserver vos créneaux (jusqu’à 25 personnes). Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez fédérer votre équipe autour d’un événement sportif ; nos skippers expérimentés peuvent vous embarquer en toute sécurité pour découvrir un sport accessible à tous. Vous pouvez également compléter votre formation par des cours théoriques. Les pilotes maritimes, partout dans le monde, guident les navires à l’entrée et à la sortie des ports. Pour ce faire, ils embarquent sur les navires jour et nuit par (presque) tous les temps pour apporter aux commandants de ces navires leur connaissance des lieux, leur expertise et leur expérience. Ils assurent ainsi un transit portuaire en toute sécurité pour le navire, pour les installations portuaires et pour l’environnement tout en garantissant la meilleure efficacité économique possible. Qui sont ces pilotes, comment sont-ils formés, comment est organisé le pilotage maritime en France, à quoi peut ressembler une opération de pilotage sur le port de Caen ? Réponses lors du Café Maritime du 15 décembre 2022 ! Ce “Café Maritime du Caen Yacht Club” à la salle des AVF/Ligue de Voile, 2 quai de la Londe à Caen. Un pot suivra cette présentation, pour lequel il vous sera demandé une participation de 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T18:30:00+01:00

2022-12-15T20:00:00+01:00 E. DESTABLE

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Ligue de la Voile Caen Yacht Club Adresse 2 quai de la londe 14000 CAEN Ville Caen lieuville Ligue de la Voile Caen Yacht Club Caen Departement Calvados

Ligue de la Voile Caen Yacht Club Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Café maritime « Présentation du pilotage maritime par Christophe Hurel, pilote de la Seine-Caen-Dieppe » Ligue de la Voile Caen Yacht Club 2022-12-15 was last modified: by Café maritime « Présentation du pilotage maritime par Christophe Hurel, pilote de la Seine-Caen-Dieppe » Ligue de la Voile Caen Yacht Club Ligue de la Voile Caen Yacht Club 15 décembre 2022 caen Ligue de la Voile Caen Yacht Club Caen

Caen Calvados