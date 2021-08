Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire Ligérien d’air et d’eau – Patrice Moreau Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Ligérien d’air et d’eau – Patrice Moreau Chambray-lès-Tours, 24 septembre 2021, Chambray-lès-Tours. Ligérien d’air et d’eau – Patrice Moreau 2021-09-24 10:00:00 – 2021-10-13 12:00:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours L’exposition de Patrice Moreau présentée aujourd’hui souligne les préoccupations qui guident son regard et ses gestes. Les moyens d’expression, la sculpture et la gravure, sont le reflet de ses interrogations : l’homme et son environnement.

Ses livres d’artistes exposés viennent étayer son propos. Ses différents travaux se nourrissent les uns les autres dans une forme narrative complémentaire.

Entrée libre aux heures d'ouverture de la Médiathèque Vernissage – Vendredi 24 septembre – 18h30

+33 2 47 43 17 43 https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/rubrique-3

Service communication dernière mise à jour : 2021-08-12 par ADT 37

