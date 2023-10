Jeu de piste : TELLURELAND Cobalt et l’objet maléfique Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines, 1 septembre 2023, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines,Haut-Rhin

Un événement de la plus haute importance a eu lieu ici…Cobalt, fils d’un Hobbit et d’une elfe vivant dans la mine depuis sa plus tendre enfance, a extrait malgré lui de la roche un objet aux pouvoirs maléfiques… Il a besoin de vous !.

2023-09-01 fin : 2023-11-05 18:00:00.

Lieu-dit Tellure

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



An event of the utmost importance has taken place here… Cobalt, the son of a Hobbit and an elf who has lived in the mine since he was a child, has unwittingly extracted an object with evil powers from the rock.. He needs your help!

Aquí ha ocurrido algo muy importante… Cobalto, el hijo de un hobbit y una elfa que vive en la mina desde niño, ha extraído de la roca, sin saberlo, un objeto con poderes malignos.. ¡Necesita tu ayuda!

Cobalt, der Sohn eines Hobbits und einer Elbin, der seit seiner Kindheit in der Mine lebt, hat gegen seinen Willen einen Gegenstand mit bösen Kräften aus dem Felsen gezogen Er braucht deine Hilfe!

