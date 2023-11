Courses pédestres Les perles du Vignoble et La ronde du Sonnenglanz 14 rue de Hoehn Beblenheim, 28 avril 2024, Beblenheim.

Beblenheim,Haut-Rhin

Enfilez vos baskets pour une course de 10 ou 16,5 kms au travers des paysages viticoles exceptionnels du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr !.

2024-04-28 fin : 2024-04-28 . EUR.

14 rue de Hoehn

Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est



Put on your sneakers for a 10 or 16.5 km run through the exceptional wine-growing landscapes of the Pays de Ribeauvillé and Riquewihr!

Póngase las zapatillas de deporte para realizar una carrera de 10 o 16,5 km por los excepcionales paisajes vitícolas de la región de Ribeauvillé y Riquewihr

Schlüpfen Sie in Ihre Turnschuhe für einen Lauf von 10 oder 16,5 km durch die außergewöhnlichen Weinlandschaften des Pays de Ribeauvillé et Riquewihr!

