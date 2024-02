Les courses nature Schweighouse-Thann, dimanche 28 avril 2024.

Deux courses sont proposées, sur des chemins forestiers et des sentiers légèrement vallonnés un parcours de 7,5 km et l’autre de 17,5 km.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28

centre village

Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est michel.rimelen@wanadoo.fr

