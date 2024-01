Bourse exposition de coquillages Willer-sur-Thur, dimanche 28 avril 2024.

Un rendez-vous pour tous les passionnés de coquillages !

La mer prodigue ses merveilles… une variété de formes et de couleurs pour le bonheur des yeux. Que l’on soit novice ou amateur éclairé, cette bourse-exposition propose de découvrir des coquillages de tous les continents (mers et rivières). Un rendez-vous pour tous les passionnés de coquillages ! De nombreuses familles de coquillages y seront présentées pour le plus grand plaisir de tous. Buvette et petite restauration sur place.Organisé par l’association « En route vers Madagascar » en partenariat avec l’association française de Conchyliologie région est. EUR.

5 rue de la Grande Armée

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est christine.verrier@sfr.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00



L’événement Bourse exposition de coquillages Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay