Visite de la mine TELLURE / Saint-Jean Engelsbourg Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines, 1 septembre 2023, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines,Haut-Rhin

Plongez dans les mystérieuses profondeurs de la terre …enfilez un casque et l’aventure commence!

Encadrés par un guide passionné, vous traverserez les galeries du temps pour une immersion d’une heure sous terre.

En surface, la Cité de la Mine vous plongera dans la vie des mineurs du XVème siècle..

2023-09-01 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Tellure

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



Dive into the mysterious depths of the earth…put on a helmet and the adventure begins!

Supervised by a passionate guide, you will cross the galleries of time for a one-hour immersion underground

On the surface, the Cité de la Mine will plunge you into the life of 15th century miners.

Sumérgete en las misteriosas profundidades de la tierra… ¡ponte un casco y comienza la aventura!

Acompañado por un guía apasionado, atravesará las galerías del tiempo para realizar una inmersión subterránea de una hora

En la superficie, la Cité de la Mine le sumergirá en la vida de los mineros del siglo XV.

Tauchen Sie ein in die geheimnisvollen Tiefen der Erde … setzen Sie sich einen Helm auf und das Abenteuer beginnt!

Unter der Leitung eines passionierten Führers tauchen Sie eine Stunde lang durch die Galerien der Zeit unter die Erde ein

An der Oberfläche können Sie in der Cité de la Mine in das Leben der Bergleute des 15. Jahrhunderts eintauchen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme du Val d’Argent