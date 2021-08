La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Libération de La Seyne La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Libération de La Seyne La Seyne-sur-Mer, 26 août 2021, La Seyne-sur-Mer. Libération de La Seyne 2021-08-26 – 2021-08-26 Quai saturnin Fabre Centre Ville

La Seyne-sur-Mer Var Au programme : commémorations, défilé, concerts et feu d’artifice.

Demandez le programme dans nos accueils ! +33 4 98 00 25 70 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Quai saturnin Fabre Centre Ville Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.10171#5.88151