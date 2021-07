Épinay-sur-Seine Hôtel de ville Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis L’Hôtel de ville : retour aux sources Hôtel de ville Épinay-sur-Seine Catégories d’évènement: Épinay-sur-Seine

le samedi 18 septembre

Ancien château du Roi d’Espagne devenu l’Hôtel de ville, ce bâtiment au mobilier classé au titre des « Monuments Historiques » est marquant par la richesse de son architecture. Vous pourrez visiter notamment la salle des mariages récemment restaurée ainsi que le bureau de Monsieur le Maire.

Ancien château du Roi d'Espagne devenu l'Hôtel de ville classé au titre des « Monuments Historiques » est marquant par la richesse de son architecture et œuvres d'arts qui la composent. Hôtel de ville 1-3 rue Quétigny 93800 Épinay-sur-Seine

