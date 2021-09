L’HISTOIRE DE CLARA Ballots, 15 octobre 2021, Ballots.

L’HISTOIRE DE CLARA 2021-10-15 – 2021-10-15

Ballots Mayenne Ballots

C’est l’histoire d’un bébé, Clara. Une histoire comme tant d’autres. Et pourtant, Clara est une enfant juive née pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle échappe de peu à la déportation de sa famille. S’ensuit une odyssée fantastique, où la petite fille passe de bras en bras, à la rencontre de dix personnages qui sont autant de voix qui relatent son enfance.

Isolé par un casque et bercé par différentes ambiances musicales, le spectateur se prend d’affection pour ce bébé inoffensif, propulsé malgré lui dans la terrible réalité. Un conte sur la Shoah, un road-movie qui met en lumière l’héroïsme commun de dix personnalités hautes en couleur. Un conte qui redonne espoir et qui bouscule notre vision du monde.

Concert narratif sous casques. Un conte sensible et puissant qui fait triompher l’humanité et nous submerge d’espoir.

