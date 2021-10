Saint-Onen-la-Chapelle Saint-Onen-la-Chapelle Ille-et-Vilaine, Saint-Onen-la-Chapelle L’heure du conte – Extraterrestres et autres créatures Saint-Onen-la-Chapelle Saint-Onen-la-Chapelle Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L'heure du conte – Extraterrestres et autres créatures Saint-Onen-la-Chapelle, 20 octobre 2021, Saint-Onen-la-Chapelle.

Saint-Onen-la-Chapelle Ille-et-Vilaine Saint-Onen-la-Chapelle Lectures par le service jeunesse de la communauté de communes de St Méen Montauban.

Adresse : médiathèque municipale, place de la mairie.

Inscriptions possibles jusqu'au 19 octobre.

