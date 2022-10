L’Hectare – Je suis plusieurs à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

L’Hectare – Je suis plusieurs à Vendôme Vendôme, 21 avril 2023, Vendôme. L’Hectare – Je suis plusieurs à Vendôme

24 Avenue Georges Clemenceau Vendôme Loir-et-Cher

2023-04-21 17:00:00 – 2023-04-21 17:30:00 Vendôme

Loir-et-Cher L’Hectare – Je suis plusieurs à Vendôme. Au fil des poèmes, se déploient et se mêlent le chant, la diversité des langues, la musicalité des mots, le silence, le rythme et le corps dansant. Un dialogue

s’installe alors entre le contrebassiste et la chanteuse, et éveille la curiosité des tout-petits. Je suis plusieurs s’intéresse à ce qui nous unit, nous réunit et nous distingue les uns des autres car nous grandissons en côtoyant l’autre. En famille à partir de 6 mois. Propice à la rêverie, Je suis plusieurs est un concert intime qui incite à aller à la rencontre de l’autre. ©Jerome Blin

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse 24 Avenue Georges Clemenceau Vendôme Loir-et-Cher Ville Vendôme lieuville Vendôme Departement Loir-et-Cher

Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/

L’Hectare – Je suis plusieurs à Vendôme Vendôme 2023-04-21 was last modified: by L’Hectare – Je suis plusieurs à Vendôme Vendôme Vendôme 21 avril 2023 24 Avenue Georges Clemenceau Vendôme Loir-et-Cher loir-et-cher Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher