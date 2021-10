L’Hectare – Comic Orchestra à Vendôme Vendôme, 5 novembre 2021, Vendôme.

L’Hectare – Comic Orchestra à Vendôme 2021-11-05 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-05 21:45:00 21:45:00

Vendôme Loir-et-Cher Vendôme

15 20 EUR L’Hectare – Comic Orchestra à Vendôme. Assistez à un concert symphonique atypique qui allie

chefs-d’œuvre symphoniques revisités, comique de situation et arrangements improbables. C’est ce que le talentueux et loufoque chef d’orchestre, Dylan Corlay, vous propose. Il a imaginé un spectacle déroutant qui transgresse les codes, avec la complicité de l’Orchestre Symphonique de la Région Centre-Val de Loire/Tours. Cette proposition de concert est unique en Europe et dans le monde francophone. Un délice musical rempli d’humour et de surprises, à voir en famille ! Habitant du Vendômois, Dylan Corlay, en plus d’être un artiste remarquable, est aussi un athlète de haut niveau et c’est en vélo qu’il se rend sur les lieux de ses concerts, partout en France.

Orchestre symphonique Région Centre Val de Loire – Tours direction musicale Dylan Corlay.

+33 2 54 89 44 00

Comic Orchestra – DR

