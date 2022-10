L’Hectare – Carte blanche à Édouard Ferlet à Vendôme Vendôme, 31 mars 2023, Vendôme.

L’Hectare – Carte blanche à Édouard Ferlet à Vendôme

Rue du Change Vendôme Loir-et-Cher

2023-03-31 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-31 21:50:00 21:50:00

Vendôme

Loir-et-Cher

L’Hectare – Carte blanche à Édouard Ferlet à Vendôme. Une carte blanche est offerte à Édouard Ferlet, compositeur et pianiste virtuose qui compte parmi les musiciens français les plus inventifs et

entreprenants de la scène du jazz français. Toujours à la recherche de nouvelles aventures, il sera accompagné de Violaine Cochard, une claveciniste issue de l’univers baroque pour interpréter le répertoire des albums « Plucked Unplucked » et « Plucked’n Dance ». Puis Édouard Ferlet jouera « Pianoïd », un programme où il prend à nouveau des libertés avec les genres pour arpenter des territoires entre jazz, musique contemporaine et pop. Des invités surprises les rejoindront au cours de la soirée pour vous offrir un univers musical inédit et inattendu ! Tout public.

« Un génial album crossover entre classique et pop. » Libération

©Gregoire Alexandre

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-10-22 par