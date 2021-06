L’Happ’poésie Bazouges-la-Pérouse, 27 juin 2021-27 juin 2021, Bazouges-la-Pérouse.

L’Happ’poésie 2021-06-27 14:30:00 – 2021-06-27 18:30:00

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse

La médiathèque de Bazouges-la-Pérouse fait peau neuve ! Pour l’occasion, la Compagnie Les 3 valoches et le Pôle Culture et Lecture Publique de Couesnon Marches de Bretagne proposent un après-midi festif, rythmé par des spectacles, des lectures, des interviews radiophoniques et des ateliers.

Cette journée de fête sera aussi l’occasion pour la médiathèque de présenter sa nouvelle version pour 2022.

La compagnie Les 3 valoches vous présentera « l’Entre-mots : entresort poétique musical et à ficelles », un spectacle mélangeant musique, poésie, chanson, bruitage ou encore des effets spéciaux…

Vous retrouverez également lors des différents ateliers : le Studio PhotoMaton de Thomas Guionnet, la création d’affiches street-art avec Lilian Porchon ou encore une bibliothèque mobile et bien d’autres

Enfin, pour clôturer la journée, la médiathèque de Bazouges-la-Pérouse vous proposera un dernier spectacle à 18h.

Entrée libre.

+33 2 99 97 13 58

dernière mise à jour : 2021-06-19 par Bureau d’information touristique – Maen Roch