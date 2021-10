Vergt Vergt Dordogne, Vergt L’Halloween des Vergt’missots à Vergt Vergt Vergt Catégories d’évènement: Dordogne

Qui osera rentrer dans le Labyrinthe ? !!! Vous ? êtes-vous sûr ?

Attention au loup garou, il peut se cacher n’importe où !

Mr Le Maire s’est fait volé son écharpe par un voleur qui se transforme en loup garou,

Serez-vous assez fort pour trouver le coupable, grâce aux énigmes cachés dans la Mairie Hantée…

De nombreux jeux sous la halle. Halloween

