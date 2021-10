Issy-les-Moulineaux Maisons des Hauts d'Issy Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux L’exposition vente de produits du commerce équitable d’Artisans du Monde Maisons des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La première mission d’Artisans du Monde est de soutenir les producteurs qui sont engagés sans relâche pour une économie solidaire et durable. Une vocation qui prend tout son sens dans la situation économique, sociale, sanitaire et climatique catastrophique pour beaucoup de pays du sud. Plus que jamais, l’association a besoin de soutien en achetant ses produits du commerce équitable à la **Maison des Hauts d’Issy le 21 novembre, de 11h à 18h.** Boutique Artisans du Monde – 50, avenue Victor Cresson Soutenez l’association ! Maisons des Hauts d’Issy 16, rue de l’Abbé Derry 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

