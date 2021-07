« L’expérience ou l’homme aux loups » – conte en « pisode n°1 – En Cie Desfemmes Maison de quartier de Grand Vaux, 20 août 2021-20 août 2021, Savigny-sur-Orge.

Maison de quartier de Grand Vaux, le vendredi 20 août à 15:00

« L’expérience ou l’homme aux loups » – En Cie Desfemmes Conte à la carte – Épisode n°1 sur 3 Guillaume Lainé et son accordéon, Mathieu Desfemmes et ses mots, et nous voilà partis. Un homme égaré marche, en traînant les pieds dans la poussière, sur une route de terre sèche. Il marmonne et rumine ce qui le tarabuste : le sort qui s’acharne, la malchance. Mais pourquoi ? Le vieux lui a bien dit que là-bas, au bout de cette route, est une montagne où celui qui sait tout sur toutes choses peut répondre à toutes les questions. Mais cet homme égaré en a tant vu et trop de choses le poursuivent et peuplent ses pensées : ce seigneur tout de noir vêtu, sa mère enlevée alors qu’il n’était qu’un bébé, ces sept loups qui le reconnurent comme frère et la princesse dont il était aimé. Non, décidément il ne comprend pas ce qui peut bien clocher sur les chemins de sa destinée. Tout ce qui peut tomber sur la tête d’un homme lui est tombé dessus et tout ce dans quoi un homme ne doit pas marcher, il a marché dedans.

Nombre limité de places disponibles

Maison de quartier de Grand Vaux 5 allée Georges Clémenceau 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge Essonne



2021-08-20T15:00:00 2021-08-20T16:00:00