le samedi 19 juin à 11:00

Dans le cadre des [Journées européennes de l’Archéologie](https://journees-archeologie.fr/), **le Temps des Cerises** explore la piste des premiers hominidés connus, pour remonter le fil jusqu’aux plus anciens représentants de notre lignée, le genre Homo. Avec le concours de l’[Institut national de recherches archéologiques préventives](https://www.inrap.fr/) (INRAP), du [service archéologique interdépartemental 78/92](http://www.epi78-92.fr/) et du [Musée de Préhistoire d’Ile-de-France](https://www.musee-prehistoire-idf.fr/) de Nemours L’évolution humaine ? Un vrai casse-tête, samedi 19 juin 2021 à 11h ——————————————————————- En prenant les mesures de quelques moulages de crânes d’hominidés, les participants sont invités à les associer à des outils et à reconstituer le fil de l’évolution. Mais prenez garde aux interprétations trop rapides! Un atelier pour s’initier aux questionnements des scientifiques et changer de regard sur notre passé. Avec l’association [Archéolithe](https://www.archeolithe.fr/).

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux

2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T12:30:00

