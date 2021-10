Calais Lycée Pierre de Coubertin Calais, Pas-de-Calais “L’éthique face à l’exil : Lesbos-Calais” par Philippe Bazin Lycée Pierre de Coubertin Calais Catégories d’évènement: Calais

“L’éthique face à l’exil : Lesbos-Calais” par Philippe Bazin Lycée Pierre de Coubertin, 11 décembre 2021, Calais. “L’éthique face à l’exil : Lesbos-Calais” par Philippe Bazin

Lycée Pierre de Coubertin, le samedi 11 décembre à 10:00

Dans son travail photographique, Philippe Bazin interroge radicalement notre rapport aux autres. A plusieurs reprises, il a témoigné de la vie et du parcours de réfugiés dans les lieux où les relègue l’Europe, de Lesbos à Calais. Son œuvre est donc une éthique à double titre : elle met en question notre capacité à voir et aller voir l’autre ; elle met au défi la photographie de montrer des personnes et des vies à la fois surexposées médiatiquement et invisibilisées politiquement. Ainsi, comment le geste photographique peut-il rendre sensible la vulnérabilité de l’exil ?

