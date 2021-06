L’Été Médiéval Château de Crèvecoeur, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Crèvecœur-en-Auge.

**Le Moyen Age en fête • du 11 au 28 juillet** C’est la fête au château ! Les comédiens de la compagnie « La Muse » proposent ateliers et spectacles sur la thématique de la fête au Moyen Age. Découvrez en famille de façon ludique et vivante comment les gens vivaient les fêtes au XVème siècle comme si vous y étiez ! **Chevaliers ! • du 31 juillet au 2 août** Vous rêvez de découvrir le monde des chevaliers ? Du 31 juillet au 2 août, les cavaliers de La Chevalerie Intitiatique vous épateront avec des spectacles équestres sous forme de tournois ! **Enquête au Moyen Age • du 5 au 15 août** Plongez-vous au coeur de l’an 1471, en pleine enquête historique ! Tous les deux jours, un nouveau scénario sur le thème de la fête au Moyen Âge sera proposé au public. Interrogez les artisans, et cherchez les indices pour trouver la solution de l’enquête… Immersion et aventure garanties ! [Plus d’informatios et billetterie en ligne](https://www.chateaudecrevecoeur.com/fr/) /!\ Il n’y a pas d’animations les 29 et 31 juillet, ni les 3 et 4 août

Adultes 9€, 4 à 14 ans 5€, gratuit -4 ans, pass famille (2 adultes et 3 enfants) 25€

C’est la fête au château de Crèvecœur ! Spectacles, tournois de chevalerie, enquêtes médiévales… plongez-vous au cœur du Moyen Âge ! L’Été Médiéval est placé sous le thème de la fête en 2021

Château de Crèvecoeur 14340 Crèvecoeur-en-Auge



