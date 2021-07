Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre L’été des 6-12 ans : A la mode, à la mode… Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

L’été des 6-12 ans : A la mode, à la mode… Palais Ducal de Nevers, 3 août 2021-3 août 2021, Nevers. L’été des 6-12 ans : A la mode, à la mode…

Palais Ducal de Nevers, le mardi 3 août à 10:00

Après avoir observé et toucher les matières des vêtements des comtes et des ducs de Nevers, tu pourras créer ta propre maquette de costume.

3,5€ – sur inscription

Savais-tu que les seigneurs du château portaient des fraises, des chaussures en pattes d’ours et des vêtements cousus de fils d’or et de pierres précieuses ? Palais Ducal de Nevers Palais ducal nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Palais Ducal de Nevers Adresse Palais ducal nevers Ville Nevers lieuville Palais Ducal de Nevers Nevers