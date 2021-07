L’Eté à l’Opéra Opéra National de Bordeaux | Grand-Théâtre, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bordeaux.

SUR LA RIVE DROITE DANS LE CADRE DE LA SAISON RESSOURCES. **Les 15 et 16 juillet** / **sur le Parvis des Archives / En collaboration avec l’I.BOAT** Dans le cadre de l’évènement RÊVE DE JOUR de l’I.BOAT qui célèbrera la culture clubs du 13 au 17 juillet, avec chaque jour une programmation dédiée aux musiques électroniques de différents univers. _**JEUDI 15 JUILLET**_ 17h – ouverture au public 17h-19h – DJ Set I.Boat 19h-19h45 – Récital Lyrique de l’Opéra (avec Gaëlle Flores, Claire Larchet, Séverine Tinet & Philippe Molinié) 20h-21h – DJ Set I.Boat 21h-22h Duo Zélos, Sylvain Borredon (percussions), Alex Diep (violon) 22h- Etienne Jaumet (I.Boat) Minuit : Fin _**VENDREDI 16 JUILLET**_ 17h – ouverture au public 17h30-19h – DJ Set I.Boat 20h- 21h – 5te de Cuivres de l’ONBA 21h15 – DJ Set I.Boat 22h – Minuit : Fabrizio Rat (Pianiste) – I.Boat Minuit : Fin _Modalités d’accueil et de réservation communiquées ultérieurement depuis le site internet de l’Opéra._ A L’AUDITORIUM DANS LE CADRE DE FESTIVALS PARTENAIRES **Le 9 juillet** / **Concert de l’ONBA dans le cadre des Estivales de Musique en Médoc** Pour le cru 2021 du Festival auquel l’ONBA s’associe régulièrement, les compositeurs Mendelssohn et Beethoven sont à l’honneur. Côté Mendelssohn : une bucolique symphonie italienne inspirée des voyages de ce dernier. Côté Beethoven, la forme unique du Triple Concerto de Beethoven trouvera une complicité sereine dans l’interprétation d’une fratrie de virtuoses : la famille Moreau dialoguant avec l’ONBA, dirigé par Victor Jacob, « mention spéciale » du concours international de Besançon 2019. Un concert en partenariat avec le Festival Académie Ravel, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Infos et réservations : [[https://www.opera-bordeaux.com/symphonique-onba-festival-les-estivales-de-musique-en-medoc-16710](https://www.opera-bordeaux.com/symphonique-onba-festival-les-estivales-de-musique-en-medoc-16710)](https://www.opera-bordeaux.com/symphonique-onba-festival-les-estivales-de-musique-en-medoc-16710) **Le 13 juillet** / **Soirée opéra dans le cadre de Pulsations** L’ONBA et le Chœur de l’ONB, accompagnés par des solistes et la maitrise JAVA, proposeront sous la direction du chef Paul Daniel, la Fantaisie lyrique composée par Ravel d’après le livret de Colette, L’Enfant et les sortilèges. En préambule de ce petit opéra idéal pour un public familial, Paul Daniel confiera sa baguette à une jeune cheffe, Corina Neiemeyer, qui proposera du même compositeur, Ma mère l’Oye. C’est également l’Auditorium de l’Opéra, ainsi pleinement mobilisé pour l’évènement, que le Festival Pulsations investira **le 14 juillet**, pour une soirée jazz en deux sets : le duo Kate Lindsay / Baptiste Trotignon suivi de Cécile McLorin Salvant. Réservation en ligne : [[https://pulsations-bordeaux.com/billetterie/](https://pulsations-bordeaux.com/billetterie/)](https://pulsations-bordeaux.com/billetterie/) UNE EXPOSITION INEDITE ET SPECTACULAIRE AU GRAND-THEATRE « **BETES DE SCENES, DEMONS ET MERVEILLES** » **13/07 – 04/09** Cet été, les stars du bestiaire de l’Opéra et du Ballet se donnent rendez-vous dans le vestibule, les salons et la salle de spectacle du Grand-Théâtre de Bordeaux. Issus des collections de l’Opéra National de Bordeaux, d’autres maisons d’Opéra et du Centre National du Costume de Scène, ces heureux élus vont habiter les lieux le temps d’un été. Girafes et hippopotames, chauves-souris et chattes, lions et louves, papillons et bourdons, cygnes et colombes, ours et renardes, grenouilles et grillons, anges et démons et une farandole d’êtres hybrides, ces bêtes de scène s’échappent, sortent des magasins, quittent leurs cintres et convergent pour prendre leurs quartiers d’été au sein de l’exposition estivale de l’Opéra National de Bordeaux. Certains doivent leur existence au répertoire lyrique et chorégraphique, d’autres à des créations contemporaines, tous à des mises en scène remarquables. Démons et merveilles, ils sont une source fascinante et inépuisable d’inspiration par leur diversité de formes, de couleurs, de matières, de sons, de mouvements, de tempéraments. Les animaux et leur « animalité » interpellent les humains depuis les origines et leurs représentations racontent l’histoire des hommes, les aident à habiter l’univers, à l’ordonner. Le miroir qu’ils nous tendent comme les formes, le degré de vraisemblance, les matières travaillées questionnent de façon très actuelle notre rapport à la nature, au monde, à nous-mêmes. Les costumes, les décors, les accessoires présentés dans cette exposition ludique dont la conception a été confiée à Eric Charbeau et Philippe Casaban, témoignent du savoir-faire unique et essentiel déployé par les artisans et artistes des ateliers de l’Opéra National de Bordeaux. Pour accompagner cette visite, un « **bestiaire musical** » interprété par l’ONBA et son chef Paul Daniel, sera diffusé dans la grande salle. Ce programme, enregistré par Radio Classique en avril, met en avant des pièces symphoniques célébrant les animaux : Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, L’Oiseau de Feu deStravinski ou encore Le Vol du bourdon de Rimski-Korsakov. _Plein tarif 8 €/ Tarif réduit : 5 €pour les jeunes de moins de 28 ans, les personnes handicapées sur présentation d’une carte d’invalidité, les_ _bénéficiaires de l’allocation chômage / Gratuité pour les moins de 12 an_

Opéra National de Bordeaux | Grand-Théâtre Place de la Comédie 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde



