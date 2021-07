Floirac Parc des Etangs Floirac, Gironde L’étang heureux Parc des Etangs Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

L’étang heureux Parc des Etangs, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Floirac. L’étang heureux

Parc des Etangs, le samedi 10 juillet à 17:00

[Cliquez ici pour le programme !](http://www.ville-floirac33.fr/agenda/letang-heureux-juillet-2021/)

GRATUIT

Animations, concerts, ateliers, activités…du 10 au 24 juillet et du 23 au 28 août ! Parc des Etangs rue René Dunoyer 33270 Floirac Floirac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc des Etangs Adresse rue René Dunoyer 33270 Floirac Ville Floirac lieuville Parc des Etangs Floirac